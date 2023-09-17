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Lance Stroll Singapur Grand Prix'sine katılmayacak

F1 heyecanı devam ediyor. Singapur Grand Prix'si sıralama turlarında kaza yapan Aston Martin sürüsü Lance Stroll yarışa katılmayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 12:14
Lance Stroll Singapur Grand Prix'sine katılmayacak

Sıralama turlarında kaza yapan Aston Martin takımı sürücüsü Lance Stroll, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. ayağı Singapur Grand Prix'sine katılmayacak.

F1'den yapılan açıklamada, dünkü sıralama turları sırasında aracı bariyerlere çarpan ve büyük hasar alan Kanadalı sürücünün, bugünkü yarışta yer almama kararı aldığı belirtildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Aston Martin takımı yetkilisi Mike Krack, "Aracın tamir edilmesi için yapılacak çok iş var ve Lance'in, yaşanan büyük kaza nedeniyle bazı yaraları da var. Önceliğimiz, pilotumuzun hızlı bir şekilde tamamen iyileşmesi. Çekilme kararını Lance ile ortaklaşa aldık ve sonraki Japonya Grand Prix'si için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ferrari pilotu İspanyol Carlos Sainz'ın ilk sıradan başlayacağı Singapur Grand Prix'si, bugün TSİ 15.00'te start alacak.

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