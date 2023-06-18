Haberler Motor Sporları Deniz Öncü Almanya'da birinci oldu

Deniz Öncü Almanya'da birinci oldu

Son dakika spor haberleri... Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 7. ayağı Almanya Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 14:04
Deniz Öncü Almanya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 7. ayağı Almanya Grand Prix'sinde birinci oldu.

Deniz Öncü, Sachsenring Pisti'nde yapılan yarışa ikinci sıradan başladı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele eden Deniz, Japon Ayumu Sasaki'yi son virajda geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Milli motosikletçi böylece kariyerinin ilk Moto3 zaferini elde etti. Deniz Öncü, geçen hafta İtalya'da düzenlenen yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.

Deniz Öncü, elde ettiği yarış galibiyetiyle pilotlar genel klasmanında 78 puanla 5. sıraya yükseldi.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda bir sonraki etap, 25 Haziran'da Hollanda'da koşulacak.

DİĞER
İnatçı Zeliş ile Mehmet'in hikayesi başlıyor! Vermem Seni Ellere bu akşam!
Yılmaz Vural'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli...
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanada GPrix'sinde pole pozisyonu belli oldu!
Cem Bölükbaşı sıralama turlarını tamamlayamadı
2023 YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı!
2023 YDT kaç net kaç puan?
2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" 14:15
Transferde Şener Özbayraklı sürprizi! Transferde Şener Özbayraklı sürprizi! 14:11
G.Saray'a transfer müjdesi! "Yurt dışından talipler var" G.Saray'a transfer müjdesi! "Yurt dışından talipler var" 12:11
Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... 13:31
Deniz Öncü'den Almanya'da zafer! Deniz Öncü'den Almanya'da zafer! 13:41
G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... 14:03
Daha Eski
Juve'li yıldızdan F.Bahçe'ye transfer yanıtı! Juve'li yıldızdan F.Bahçe'ye transfer yanıtı! 10:44
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! 10:48
F.Bahçe'nin sağ beki İspanya'dan! F.Bahçe'nin sağ beki İspanya'dan! 11:05
Aslan'ın umudu azaldı! Takasla gidiyor Aslan'ın umudu azaldı! Takasla gidiyor 11:16
G.Saray ve Atletico'dan dev transfer savaşı! G.Saray ve Atletico'dan dev transfer savaşı! 11:22
G.Saray'da Weghorst sürprizi! Menajerlerden flaş hamle G.Saray'da Weghorst sürprizi! Menajerlerden flaş hamle 11:36