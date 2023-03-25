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Eski F1 pilotu Piquet Lewis Hamilton'a tazminat ödeyecek

Son dakika spor haberleri... Eski Formula 1 pilotu Nelson Piquet, Lewis Hamilton hakkındaki ırkçı yorumları nedeniyle tazminat cezasına çarptırıldı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 16:46
Eski F1 pilotu Piquet Lewis Hamilton'a tazminat ödeyecek

Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Nelson Piquet, Büyük Britanyalı Lewis Hamilton hakkındaki ırkçı yorumları nedeniyle 953 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Brezilya mahkemesi, kariyerinde üç şampiyonluk bulunan 70 yaşındaki Piquet'nin Mercedes pilotu Hamilton'a yönelik ırkçı ifadeleri nedeniyle 953 bin dolar (yaklaşık 18 milyon 139 bin lira) manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Piquet, iki yıl önce verdiği bir röportajda, Hamilton'ın Max Verstappen ile Büyük Britanya Grand Prix'sinde yaptığı kazayı yorumlarken, Hamilton için ırkçı ifadeler kullanmıştı.

Piquet, görüntülerin sosyal medyada çıkmasının ardından Hamilton'dan özür dilemiş ve ifadelerinin yanlış tercüme edildiğini savunmuştu.

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