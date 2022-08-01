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Aston Martin Fernando Alonso ile anlaşma sağladı

Formula 1 takımlarından Aston Martin, İspanyol pilot Fernando Alonso ile çok yıllı bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30
Aston Martin Fernando Alonso ile anlaşma sağladı

Formula 1'in tecrübeli sürücüsü Fernando Alonso, gelecek sezon farklı bir koltukta yarışacak.

Aston Martin, 2023 sezonundan geçerli olacak şekilde Alonso ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bu sezon Alpine F1 ile yarışan 41 yaşındaki pilot, sürücüler klasmanında topladığı 41 puanla 10. sırada yer alıyor.

Fernando Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile 2 kez dünya şampiyonluğu yaşamıştı.

Aston Martin'de geçtiğimiz günlerde Sebastian Vettel sezon sonunda emekli olacağını duyurmuştu.

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