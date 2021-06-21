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Son dakika spor haberi: Formula 1 'inde kazanan

Son dakika spor haberi: Formula 1 büyük bir heyecana sahne oldu. Nefes kesen yarışı takımının Hollandalı pilotu kazandı. Max Verstappen, bu sezon kazandığı üçüncü zafer ile birlikte puanını 131’e yükseltti ve şampiyonadaki pilotlar sıralamasındaki birinciliğini sürdürdü.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:24
Son dakika spor haberi: Formula 1 Fransa Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen

'nın yedinci yarışı 'sini takımının Hollandalı pilotu kazandı. Yarışı üçüncü sırada tamamlayan takım arkadaşı ile birlikte Max Verstappen, 'da takımına podyum sevinci yaşattı. Max Verstappen, bu sezon kazandığı üçüncü zafer ile birlikte puanını yükseltti ve şampiyonadaki pilotlar sıralamasındaki birinciliğini korudu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Fransa'ın bölgesindeki 'nde gerçekleşti. Red Bull Racing Honda takımının pilotu Max Verstappen ilk sıradan başladığı Fransa Grand Prix'inde sezonun üçüncü zaferini kazanarak şampiyonadaki liderliğini korudu. Heyecanlı geçen yarışı diğer Red Bull Racing Honda pilotu Meksikalı Sergio Perez 3'üncü sırada ve takımının Fransız pilotu 7'nci sırada tamamlayarak takımlar sıralaması için önemli puanlar kazandı.



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