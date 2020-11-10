Haberler Motor Sporları Repsol Honda açıkladı... Marc Marquez sezonu kapattı!

açıkladı... sezonu kapattı!

takımlarından , 'in sakatlığı ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Marquez'in son iki yarışa da katılamayacağı duyuruldu. 27 yaşındaki pilotun, 19 Temmuz'da çıktığı yarışta sağ kolu kırılmıştı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 15:13 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 17:00
Repsol Honda açıkladı... Marc Marquez sezonu kapattı!

'nda mücadele eden takımının İspanyol pilotu , sakatlığı nedeniyle sezonun son iki yarışında da piste çıkamayacak.

Repsol Honda'dan yapılan açıklamada, sağ kolundan iki kez operasyon geçiren Marquez'in sezonun geri kalanında yarışmayacağı ve 2021'de pistlere dönmek için tedavisine yoğunlaşacağı belirtildi.

MotoGP'de 19 Temmuz'daki sezonun ilk yarışında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan 27 yaşındaki pilot, sonraki yarışlara da katılamamıştı.

Tüm zamanların en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marc Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Pilotlar klasmanında Suzuki Ecstar'ın İspanyol pilotu Joan Mir'in lider olduğu 2020 sezonu, 15 Kasım'da ve 22 Kasım'da Portekiz'deki yarışlarla tamamlanacak.

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