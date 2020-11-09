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'dan mesajı: Geri dönmek harika

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu , 'da başlayacak 'si öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Rekortmen pilot, Mercedes'in sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türkçe olarak "Merhaba Türkiye" deyip, "Bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönmek harika" ifadesini kullandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 17:47
Lewis Hamilton'dan Türkiye mesajı: Geri dönmek harika

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu , 'sinde yeniden yarışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"MERHABA TÜRKİYE"

Mercedes'in Twitter hesabından paylaşılan video mesajına, "Merhaba Türkiye" diyerek başlayan Hamilton, "Umarım hepiniz iyisinizdir. Türkiye'deki tüm Mercedes fanları, umarım kendinize iyi bakıyor ve Türkiye Grand Prix'sini heyecanla bekliyorsunuzdur. Bu kadar uzun bir aradan sonra geri dönüyor olmak harika." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Formula 1 takipçilerinin uzun süredir yarışların geri dönmesini beklediğini kaydeden Büyük Britanyalı sürücü, "Emin olun gözlerimiz tribünlerde sizi arayacak ama yarışı televizyondan takip edip bize evlerinizden destek olacağınızı çok iyi biliyorum. Kendinize iyi bakın ve güvende kalın." yorumunu yaptı.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, 'da 'ta yapılacak.

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