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Formula 1’de geri sayım başladı

'in 'da yapılacak 'si öncesi sokaklarında heyecan başladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:23 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Formula 1’de geri sayım başladı

'in 'da yapılacak 'si öncesi sokaklarında heyecan başladı. Formula 1 takımlarından ile Alpha, tanıtım filmi için dün Sultanahmet'teydi. Çekimlerin iki gün daha süreceği belirtilirken, 150'yi aşkın ülkede 2 milyar insan tarafından izlenmesi beklenen yarışın Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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