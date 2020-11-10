F1'in 15 Kasım'da yapılacak Türkiye Grand Prix'si öncesi İstanbul sokaklarında heyecan başladı. Formula 1 takımlarından Red Bull ile Alpha, tanıtım filmi için dün Sultanahmet'teydi. Çekimlerin iki gün daha süreceği belirtilirken, 150'yi aşkın ülkede 2 milyar insan tarafından izlenmesi beklenen yarışın Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.
Formula 1’de geri sayım başladı
F1'in 15 Kasım'da yapılacak Türkiye Grand Prix'si öncesi İstanbul sokaklarında heyecan başladı.
Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:23 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50