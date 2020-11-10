Formula 1’de geri sayım başladı

F1'in 15 Kasım'da yapılacak Türkiye Grand Prix'si öncesi İstanbul sokaklarında heyecan başladı. Formula 1 takımlarından Red Bull ile Alpha, tanıtım filmi için dün Sultanahmet'teydi. Çekimlerin iki gün daha süreceği belirtilirken, 150'yi aşkın ülkede 2 milyar insan tarafından izlenmesi beklenen yarışın Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.