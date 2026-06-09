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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Coşkulu karşılama

Coşkulu karşılama

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Ay-Yıldızlılar, ABD’nin Arizona eyaletine gitti. A Milli Takımı çok sayıda taraftar karşıladı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Coşkulu karşılama

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor. Venezuela galibiyetinin ardından hazırlık maçlarını tamamlayan Ay-Yıldızlılar, 14 Haziran'daki Avustralya maçıyla Dünya Kupası'na start verecek. Bu sürede hazırlıklarını ABD'de sürdüren Ay-Yıldızlılar, dün Arizona'ya gitti. Miami'deki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekibi taşıyan özel uçak, ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix Havalimanı'na indi.

İLK MAÇ KANADA'DA

Milliler, otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlar eşliğinde büyük bir coşkuyla karşıladı. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milliler karşılaşma için Kanada'ya hareket edecek. Dünya Kupası ise 11 Haziran'da başlıyor.

BİZİ GURURLANDIRIYOR

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Massimo Oddo, "Tabii ki İtalyan bir hocanın burada olması bizi ayrıca gururlandırıyor ve mutlu ediyor; İtalyanların bu ülkede genellikle başarılı olmaları da önemli bir detay, bu yüzden onları yakından takip ediyor ve elde ettikleri başarılarla biz de mutlu oluyoruz" dedi.

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