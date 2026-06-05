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Tek hedef final

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, umut dağıttı. "19 Temmuz'da, New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane Togg uğurladıysa bizi, herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de 1000 tane Togg ile karşılarlar.".

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Tek hedef final

Bizim Çocuklar'ın Miami'deki ilk antrenmanını, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve antrenmanı ziyarete gelen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu birlikte izledi. Başkan Türkoğlu, "İnşallah ülkemizi mutlu edecek bir başarı elde ederlerse biz de hem saydığımız, sevdiğimiz büyüklerimizin bu başarıyı elde ettikleri için gururlanırız hem de ülkemize böyle bir başarı getirdikleri için biz de bütün sporcu arkadaşlarımızla gurur duyarız" ifadelerini kullandı.

AİLE ORTAMI VAR

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da ziyaretinden dolayı TBF Başkanı Türkoğlu'na teşekkür ederek, şunları söyledi: "Görüyorsunuz nasıl bir aile ortamı var. Her hareketlerinden anlıyorsunuz. O bütünlük sonucunda bu milletimizin de dualarıyla inşallah hep söylüyorum, 19 Temmuz'da, New York'tan İstanbul'a geliriz. Nasıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 400 tane Togg uğurladıysa bizi, herhalde Fuat Bey'i ararız o zaman 400 değil de 1000 tane Togg ile karşılarlar."

10 NUMARA HAKAN ÇALHANOĞLU

24 yıl aranın ardından ABD ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği FIFA Dünya Kupası sahnesinde boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımımız'da mücadele edecek futbolcularımızın forma numaraları da belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; milli futbolcularımızın giyeceği forma numaralarının 1'den 26'ya kadar sıralandığı görüldü. Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 10 numaralı formayı terletecek. Diğer yıldızlarımızdan Kenan Yıldız 11, Arda Güler ise 8 numarayı tercih etti.

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