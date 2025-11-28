CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı CANLI MAÇ İZLE 🔴Türkiye - Arnavutluk maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

CANLI MAÇ İZLE 🔴Türkiye - Arnavutluk maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

Türkiye-Arnavutluk maçı canlı izle! 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta mücadele edecek Kadın A Millî Takımımız, turnuva öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile aynı grupta yer alan milliler, bugün özel maçta Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 10:31 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 10:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI MAÇ İZLE 🔴Türkiye - Arnavutluk maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

Türkiye - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

Kadın A Millî Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşti. Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen milliler, bugün Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi eksiklerini görmek ve takım uyumunu güçlendirmek için bu özel maçta sahaya çıkıyor. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Peki, Türkiye-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Arnavutluk maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, bugün Arnavutluk ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

🇹🇷 TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇINI CANLI İZLEME LİNKİ

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe maçı Macar basınında manşetlerde!
Türk Telekom reklam
DİĞER
UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası güncellendi...
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! İkinci gün programı belli oldu
Ömer Üründül’den F.Bahçe'ye uyarı!
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva krizine yeni çözüm! Rafa Silva krizine yeni çözüm! 10:05
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! 10:04
Pendikspor - Manisa FK maçı detayları! Pendikspor - Manisa FK maçı detayları! 09:59
Yiğit Efe'ye Arda'dan destek! Yiğit Efe'ye Arda'dan destek! 09:39
F.Bahçe'den 3'lü bomba! İşte o isimler F.Bahçe'den 3'lü bomba! İşte o isimler 09:35
F.Bahçe maçı Macar basınında manşetlerde! F.Bahçe maçı Macar basınında manşetlerde! 09:33
Daha Eski
Amed SK-Esenler Erokspor maçı yayın bilgileri! Amed SK-Esenler Erokspor maçı yayın bilgileri! 09:10
Ömer Üründül’den F.Bahçe'ye uyarı! Ömer Üründül’den F.Bahçe'ye uyarı! 08:58
Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı bilgileri! Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı bilgileri! 08:47
Duran'a çıkan kırmızı kart doğru mu? Duran'a çıkan kırmızı kart doğru mu? 08:33
Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! 01:23
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 01:18