CANLI MAÇ İZLE 🔴Türkiye - Arnavutluk maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

Türkiye - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayınız.
Kadın A Millî Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşti. Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen milliler, bugün Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi eksiklerini görmek ve takım uyumunu güçlendirmek için bu özel maçta sahaya çıkıyor. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Peki, Türkiye-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Arnavutluk maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?
TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, bugün Arnavutluk ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka, TRT Spor'da canlı yayınlanacak.