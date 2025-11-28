CANLI MAÇ İZLE 🔴Türkiye - Arnavutluk maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen Kadın A Millî Takımımız, turnuvanın hazırlıkları kapsamında bugün Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya geliyor. #BizimÇocuklar🇹🇷 🕒 15.00 📺 TRT Spor 🏟️ Esenyurt… pic.twitter.com/tO6HliGDN7 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 28, 2025

🇹🇷 TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇINI CANLI İZLEME LİNKİ

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.