Ziraat Türkiye Kupası
Deniz tarih yazdı

Deniz tarih yazdı

Dev maça ilk 11’de başlayan 21 yaşındaki forvet Deniz Gül, İspanya’ya eleme grubunda ilk golü atan futbolcu olarak önemli bir başarıya imza attı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Deniz tarih yazdı

Ay-yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında İspanya'ya konuk olurken 21 yaşındaki forvetimiz Deniz Gül sahneye çıktı. Genç yıldız, ay-yıldızlı formayla beşinci kez sahaya çıkarken attığı golle dikkatleri topladı. Dev mücadeleye ilk 11'de başlayan Deniz, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda İspanya'nın eleme grubunda yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti. 21 yaşındaki futbolcu da milli formayla ilk kez ağları sarsarak tarihi bir başarı yakaladı.

İSPANYA İLK KEZ GOL YEDİ

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda ilk kez Türkiye karşısında 5 maç sonra gol yedi ve kalesinde iki gol gördü. İspanya aynı zamanda eleme grubunda ilk puan kaybını da yine ay-yıldızlı ekibimiz önünde yaşadı.

