Deniz tarih yazdı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ay-yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında İspanya'ya konuk olurken 21 yaşındaki forvetimiz Deniz Gül sahneye çıktı. Genç yıldız, ay-yıldızlı formayla beşinci kez sahaya çıkarken attığı golle dikkatleri topladı. Dev mücadeleye ilk 11'de başlayan Deniz, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda İspanya'nın eleme grubunda yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti. 21 yaşındaki futbolcu da milli formayla ilk kez ağları sarsarak tarihi bir başarı yakaladı.

İSPANYA İLK KEZ GOL YEDİ

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda ilk kez Türkiye karşısında 5 maç sonra gol yedi ve kalesinde iki gol gördü. İspanya aynı zamanda eleme grubunda ilk puan kaybını da yine ay-yıldızlı ekibimiz önünde yaşadı.