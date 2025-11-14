Milli maç ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'nin bir sonraki durağı Bulgaristan. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu gündemde üst sıralara tırmandı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, son dönemde oynadığı maçlarda umut verici sonuçlar aldı. Montella'nın öğrencileri, Bulgaristan karşısında da aynı çıkışı sürdürerek Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Heyecan dolu mücadele Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca maç Exxen platformundan da izlenebilecek.

BULGARİSTAN MAÇI PROGRAMI

Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de Riva'da gerçekleştireceği 15 dakikası basına açık resmi antrenmanın ardından saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

Ay-yıldızlı kafile, Bursa'ya vardıktan sonra saat 19.45'te Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye'nin E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile yapacağı müsabaka 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA KARŞILAŞMASININ PROGRAMI

Milli kafile, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından gece saatlerinde İstanbul'a dönerek İspanya maçı için yeniden kampa girecek.

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği 15 dakikası basına açık resmi idmanın ardından saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla'ya hareket edecek. Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, TSİ 21.00'de basın toplantısında açıklamada bulunacak.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

İspanya-Türkiye maçı, 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. La Cartuja Stadı'nda oynanacak müsabaka, yine TV8 ve Exxen platformundan naklen izleyiciyle buluşacak.