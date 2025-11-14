CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Milli maç ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Milli maç ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında kritik bir maça hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, grubun üçüncü karşılaşmasında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, “Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 08:09 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 07:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli maç ne zaman? Türkiye-Bulgaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'nin bir sonraki durağı Bulgaristan. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu gündemde üst sıralara tırmandı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, son dönemde oynadığı maçlarda umut verici sonuçlar aldı. Montella'nın öğrencileri, Bulgaristan karşısında da aynı çıkışı sürdürerek Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmek istiyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Heyecan dolu mücadele Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Ayrıca maç Exxen platformundan da izlenebilecek.

Türkiye Bulgaristan maçı biletleri satışta! Devamını Oku BUNU DA OKU

BULGARİSTAN MAÇI PROGRAMI

Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de Riva'da gerçekleştireceği 15 dakikası basına açık resmi antrenmanın ardından saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

Ay-yıldızlı kafile, Bursa'ya vardıktan sonra saat 19.45'te Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye'nin E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile yapacağı müsabaka 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA KARŞILAŞMASININ PROGRAMI

Milli kafile, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından gece saatlerinde İstanbul'a dönerek İspanya maçı için yeniden kampa girecek.

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği 15 dakikası basına açık resmi idmanın ardından saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla'ya hareket edecek. Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, TSİ 21.00'de basın toplantısında açıklamada bulunacak.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

İspanya-Türkiye maçı, 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. La Cartuja Stadı'nda oynanacak müsabaka, yine TV8 ve Exxen platformundan naklen izleyiciyle buluşacak.

F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!
İtalyan devi Icardi’ye talip!
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! 00:55
Daha Eski
Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? 00:55
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! 00:55
Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! 00:55
Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! 00:55
Dursun Özbek: Süper Kupa finali... Dursun Özbek: Süper Kupa finali... 00:55
İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... 00:55