Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye-Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye-Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye ile Bulgaristan takımları arasındaki bu kritik maçta tribünde yer almak isteyenler için bilet satış süreci başladı. Millî takımımızın her maçı büyük bir coşkuyla beklenirken, bu özel karşılaşmayı canlı izlemek, yıldız oyunculara destek vermek ve millî ruhu tribünde hissetmek isteyen futbolseverler için biletler “nereden, nasıl alınır” sorusunun yanıtıyla açıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 12:17
Türkiye-Bulgaristan maçı biletleri satışa çıktı mı?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Millî Futbol Takımımız, grubundaki üçüncü karşılaşmada Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gündeminde ise aynı soru var: "Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" Ay-yıldızlı ekibimiz, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son dönemde yükselen bir performans grafiği sergiliyor. Türkiye-Bulgaristan maçı, hem grubun kaderini belirleyecek hem de millî takımın moralini yukarı taşıyacak kritik bir sınav olacak. Futbol tutkunları, maçın yayın saati ve kanalıyla ilgili detayları merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Türkiye Bulgaristan Dünya Kupası Eleme maçı, belirlenen tarihte oynanacak ve mücadele canlı olarak ekranlara gelecek. Peki, A Milli Takım Türkiye Bulgaristan bilet nasıl, nereden alınır?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımımızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bulgaristan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başlamıştır.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecektir.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacaktır. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilirler. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecektir.

İSPANYA KARŞILAŞMASININ PROGRAMI

Milli kafile, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından gece saatlerinde İstanbul'a dönerek İspanya maçı için yeniden kampa girecek.

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği 15 dakikası basına açık resmi idmanın ardından saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla'ya hareket edecek.

Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, TSİ 21.00'de basın toplantısında açıklamada bulunacak.

İspanya-Türkiye maçı, 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. La Cartuja Stadı'nda oynanacak müsabaka, yine TV8 ve Exxen platformundan naklen izleyiciyle buluşacak.

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Devamını Oku BUNU DA OKU

