Real Madrid'den Kenan Yıldız'a 100 milyon euro!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili flaş bir iddia öne sürüldü. İspanyol basını, Real Madrid'in yetenekli oyuncu için 100 milyon euro teklif etmeye hazırlandığını aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Haberde İspanyol devinin yıldız kanat oyuncusu için 100 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun kilit oyuncu rolünde gördüğü Kenan Yıldız'ın transferini özellikle istediği belirtildi.
GÖZÜNÜ KARARTTI
Öte yandan İtalyan menajer Giovanni Branchini'ye göre İspanyol çalıştırıcı, Kenan'ın transferini finanse etmek için Kylian Mbappe dışında bütün A takım oyuncularının takımdan ayrılmasına izin vermeye hazır.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.