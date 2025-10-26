CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a 100 milyon euro!

Real Madrid'den Kenan Yıldız'a 100 milyon euro!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili flaş bir iddia öne sürüldü. İspanyol basını, Real Madrid'in yetenekli oyuncu için 100 milyon euro teklif etmeye hazırlandığını aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 11:58
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a 100 milyon euro!

İtalyan devlerinden Juventus'ta 10 numaralı formayı terleten milli futbolcumuz Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor.

Real Madrid'den Kenan Yıldız'a 100 milyon euro!

20 yaşındaki oyuncunun Serie A'da ve milli arenada gösterdiği performans, Avrupa devlerinin radarına girmesine sebep olmuştu.

Real Madrid'den Kenan Yıldız'a 100 milyon euro!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fichajes'ten derlediği habere göre bu takımlardan birisi olan Real Madrid, Kenan için gözünü kararttı.

Real Madrid'den Kenan Yıldız'a 100 milyon euro!

Haberde İspanyol devinin yıldız kanat oyuncusu için 100 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı.

Real Madrid'den Kenan Yıldız'a 100 milyon euro!

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun kilit oyuncu rolünde gördüğü Kenan Yıldız'ın transferini özellikle istediği belirtildi.

Real Madrid'den Kenan Yıldız'a 100 milyon euro!

GÖZÜNÜ KARARTTI

Öte yandan İtalyan menajer Giovanni Branchini'ye göre İspanyol çalıştırıcı, Kenan'ın transferini finanse etmek için Kylian Mbappe dışında bütün A takım oyuncularının takımdan ayrılmasına izin vermeye hazır.

Real Madrid'den Kenan Yıldız'a 100 milyon euro!

Belirtilene göre yıldız oyuncuyu elinde tutmak isteyen Juventus, milli futbolcunun 2030 yılına kadar kalmasını sağlamak amacıyla yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyor.

