Türkiye-Bulgaristan maçının öncelikli biletleri satışa çıktı

Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın öncelikli biletleri satışa çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 16:43
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Bulgaristan maçının genel bilet satışları ise yarın saat 16.00'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira

Batı alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu üst orta bloklar: 1500 lira

Batı üst köşe bloklar: 1250 lira

Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira

Kuzey kale arkası: 900 lira

Güney kale arkası: 900 lira

