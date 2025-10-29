CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Vincenzo Montella'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

A Milli Erkek Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 16:20
Vincenzo Montella'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Vincenzo Montella'nın Cumhuriyet Bayramı mesajı, Milli Takımlar sosyal medya hesabından yayımlanırken Montella, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm halkımızın coşku ve gurur dolu duygularını içtenlikle paylaşıyorum." İfadelerine yer verdi.

