Filistin jesti

Filistin'de yaşanan katliama hiçbir zaman sessiz kalmayan Türkiye, Kocaeli'de oynanacak olan kritik Gürcistan maçı öncesinde de önemli bir jeste imzasını atıyor. Karşılaşma öncesinde milli futbolcularla bir araya gelecek olan Filistinli çocuklar, Ay-Yıldızlı oyuncularla birlikte sahaya çıkarak seremoniye katılacak. Daha sonra minikler, aileleriyle birlikte karşılaşmayı tribünden izleyecek.