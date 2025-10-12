Spor yazarları Bulgaristan-Türkiye maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ferdi'nin kapalı koluna gelen topta ve Merih-Despodov ikili mücadelesinde Bulgaristan penaltı bekledi. Devam kararları doğru. İlk yarıda Popov ve Hristov'a göstermediği tolere edilmemesi gereken net sarılar var. Gösterdiği 3 sarı doğruydu. Hakemi zora sokacak pozisyon yoktu. Farklı skor Godinho'nun da işini kolaylaştırdı. Toplamda 15 faul ile oyunu bozmadan başarılı maç yönetti.