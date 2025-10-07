A Milli Takım'a Bundesliga'dan sürpriz 10 numara!

CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi ay-yıldızlılar ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bundesliga'da forma terleten o genç yıldızın Türkiye için ter dökebileceği öğrenildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 19:42
Bizim Çocuklar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella'nın öğrencileri bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi ise sıcak bir gelişme yaşandı.

Sky Almanya'da yer alan habere göre; TFF, Augsburg formasını terleten Mert Kömür'ü Türkiye Milli Takımına kazandırmak için girişimlere başladı. 20 yaşındaki 10 numara Bundesliga'nın 6. haftasında Augsburg'un sahasında Wolfsburg'u 3-1'lik skorla maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Mert Kömür, karşılaşmanın 3. dakikasında takımının öne geçtiği golde asist yapan isim olmuştu. Genç yetenek, bu sezon Augsburg formasıyla 2 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Babası Türk, annesi Alman olan oyuncu, futbol eğitimini Almanya'da aldı. Alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı forması giyen Mert Kömür, sergilediği futbolla göz doldurmayı başardı. Augsburg ile 2029 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında.

