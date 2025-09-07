CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Futbol Takımı

İşte İspanya mağlubiyeti sonrası A Milli Futbol Takımı'mızın grubundaki puan durumu

A Milli Futbol Takımı'mız 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya'yı Konya'da ağırladı. Milliler, mücadeleden 6-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve 2. hafta maçları sonrasında grupta 3. sırada yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 21:56 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 23:55
İşte İspanya mağlubiyeti sonrası A Milli Futbol Takımı'mızın grubundaki puan durumu

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadeleden 6-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Milli Takımı'mız E Grubu'nda 3. sıraya geriledi. Grubun diğer maçında ise Gürcistan sahasında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek ilk 3 puanını elde etti ve 2. sıraya yükseldi.

İŞTE E GRUBU'NDA 2. HAFTA MAÇLARININ ARDINDAN PUAN DURUMU

TakımMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAttığıYediğiAverajPuan
İspanya220090+96
Gürcistan210153+23
Türkiye210138-53
Bulgaristan200206-60
