İşte İspanya mağlubiyeti sonrası A Milli Futbol Takımı'mızın grubundaki puan durumu

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadeleden 6-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Milli Takımı'mız E Grubu'nda 3. sıraya geriledi. Grubun diğer maçında ise Gürcistan sahasında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek ilk 3 puanını elde etti ve 2. sıraya yükseldi.
İŞTE E GRUBU'NDA 2. HAFTA MAÇLARININ ARDINDAN PUAN DURUMU
|Takım
|Maç
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Attığı
|Yediği
|Averaj
|Puan
|İspanya
|2
|2
|0
|0
|9
|0
|+9
|6
|Gürcistan
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|3
|Türkiye
|2
|1
|0
|1
|3
|8
|-5
|3
|Bulgaristan
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0