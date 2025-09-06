Konya'dan çıkış yok!

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda, İspanya ile Konya'da karşılaşacak olan Milli Takımımız, burada 8 karşılaşmanın sadece 2'sini kaybetti.

Milli heyecanın en fazla yaşandığı statlardan biri olan Konya, son 10 yılda zaferlerimize ev sahipliği yaptı. Bizim Çocuklar, 2014'te açılışı yapılan 42 bin kişi kapasiteli statta 1'i özel 8 maça çıktı. İlk sınavına 3 Eylül 2015'te çıkan milliler, Letonya ile 1-1, 2018'de Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. Euro 2016 Elemeleri'nde, 6 Eylül 2015'te 3-0'lık Hollanda galibiyeti ise unutulmaz mücadelelerimiz arasına girdi.

13 Ekim 2015'te Selçuk İnan'ın frikikten attığı golle alınan 1-0'lık İzlanda galibiyeti, Euro 2016'ya direkt katılmamızı sağlamıştı.

DÜNYA ŞAMPİYONU FRANSA'YI DEVİRDİK

EURO 2020 elemelerinde, dünya şampiyonu olan ve favori gösterilen Fransa'yı ay-yıldızlılarımız, bu statta 2-0 yendi. A Milliler, Euro 2024 biletini de yine bu statta 15 Ekim 2023'te Letonya'yı 4-0 devirerek aldı. Uluslar Ligi'nde İsveç'e karşı 1-0'lık ve İtalya ile 29 Mart 2022'de oynanan özel maçtaki 3-2'lik mağlubiyet, bu stattaki yenilgiler oldu. Bizim Çocuklar, Konya'da bugüne kadar aldığı tarihi zaferlerin bir yenisine daha İspanya'yı ekleyerek, 2026 Dünya Kupası yolunda avantaj sağlamayı hedefliyor.

MEŞALELİ KARŞILAMA

A Milli Takımımız, 3-2'lik Gürcistan zaferinin ardından FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yarın İspanya ile yapacağı dev karşılaşmanın hazırlıkları için önceki gün sabaha karşı Konya'ya geldi. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafilemiz, Konyalı futbolseverlerimiz tarafından coşkulu bir şekilde meşalelerle karşılandı.

MARCA: İSPANYA'YA UYARI

Bizim Çocuklar'ın Gürcistan zaferi, Avrupa basınında da yankı buldu. İspanyol AS, "Arda Güler'in 85 milyon insanı hayallere sürükleyen numarası.

Real Madrid oyuncusu kornerden önce takım arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldadı. Arda Güler, Türkiye ile de parlıyor. Gürcistan karşısında bir asist yaptı ve Türkiye'ye liderlik etti. Şimdi Arda Güler'in iyi performansının tadını çıkaran Türkiye" diye yıldızımıza geniş bir yer ayırdı. İspanyol Marca ise, "Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu İspanya'ya uyarıda bulundu. Harika bir maç çıkaran Real Madrid oyuncusu asist yaptı ve Türk forvet iki gol attı" ifadelerine yer verdi.

ZAFER HAFTASI

Türkiye'nin futbol, basketbol ve voleybol takımları, aldığı sonuçlarla bizi sevince boğdu. Futbolda 24 yıllık Dünya Kupası hasretini dindirmek isteyen A milli takımımız, basketbolda da çeyrek finali hedefliyor. Voleybolda ise yarı finalde Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya'yı yenerek Dünya Şampiyonası'nda finale çıkmak istiyoruz.

HAKEM İNGİLİZ

A Milli Takımımız'ın İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Maçın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak. Maçta Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise AVAR görevini üstlenecek.

MÜTHİŞ ATMOSFER

Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral, İspanya karşısında Konya'da tarihi bir zafer daha yaşamak istediklerini söyledi.

Demiral, "Taraftarlarımızı bekliyoruz, orada muhteşem bir atmosfer oluşturacaklardır.

Şüphemiz yok, Fransa maçı çok iyiydi, inşallah İspanya maçını da tarihe altın harflerle yazdırırız" diye umut dağıttı.

İSPANYA TEDİRGİN

Bulgaristan'ı 3-0 yenen İspanya, Milli Takımımız'dan çekiniyor. İspanya Teknik Direktörü Fuente, "Türkiye maçı bizim için biraz daha üst seviye ve zorlu bir maç olacak. Sürekli gelişmemiz gerekiyor. Pazar günü de öyle olacak. Karmaşık ve zorlu bir ay ve her zamanki adımları atmamız gerekecek.

Özeleştiri yapmak çok önemli" dedi.