Ay-yıldızlı zafer

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki ilk maçında 3 puanı elde ederken 7 Eylül Pazar akşamı sahamızda oynayacağımız İspanya maçı öncesi gücünü gösterdi. Türkiye, maça hızlı bir başlangıç yaptı. Henüz 3'te Arda'nın soldan kornerinde Mert Müldür müthiş bir kafa vuruşuyla skoru 1-0'a taşıdı. Kritik deplasmanda öne geçen milliler, 41'de de Kerem Aktürkoğlu'nun sayısıyla rahatladı: 2-0.

YUNUS'TAN PAS, KEREM'DEN GOL

İkinci yarıya da iyi başlayan ay-yıldızlılar, 52'de farkı 3'e çıkararak 3-0'ı buldu. Yunus Akgün'ün pasında Kerem Aktürkoğlu attı. 63'te Gürcistan'ın etkili isimlerinden Davitashvili sahneye çıktı. Davistashvili, başlattığı atağı bitirdi, 3-1'i ilan etti. 71'de Barış Alper'in kırmızı kartı keyifleri kaçırdı. 10 kişi kalınca zorlansak da yıkılmadık. 90+8'de Kvaratskhelia'nın golü sadece skoru tayin etti: 3-2

SERİYLE BAŞLADIK

Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde önemli bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlılar, 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı son 4 grup maçını kazanarak, tarihinin bu aşamalardaki en uzun serisine ulaştı.

VAR'DAN KIRMIZI

Millilerde 66'da oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 71'de kırmızı kart gördü. Rakibine sert hamle yapan Barış Alper'in hareketine VAR'dan uyarı geldi. İtalyan hakem Davide Massa pozisyonu VAR'da izleyip kırmızı kart gösterdi.

TARAFTAR DESTEĞİ

A Milli Takımımız, Gürcistan'da yalnız kalmadı. Tiflis'te Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmada taraftarlarımız tribünleri doldurdu. Maç boyunca da millilere destek olarak taraftarlar maç sonunda da desteklerini sürdürdü.