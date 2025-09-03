A Milli Takım'da Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda ilk sınavına Gürcistan karşısında çıkacak. Bu zorlu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basın toplantısında ilk olarak Merih Demiral söz aldı. İşte o sözler...

"HEPİMİZ ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

"Kimin arasında sıkıntı olmuş? Onlar herhalde hayal ediyor! Öyle bir şey yok! Motiveyiz, hazırız. Perşembe de bunu göstereceğiz. "Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz ve gayet hazırız."

"İNŞALLAH SAHADA EN İYİ ŞEKİLDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDERİZ"

"Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz."

"HERKES MOTİVE"

"Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakıyoruz. Herkes motive. Dünya Kupası şansımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz."

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI: