CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Takım'da Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 19:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takım'da Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda ilk sınavına Gürcistan karşısında çıkacak. Bu zorlu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basın toplantısında ilk olarak Merih Demiral söz aldı. İşte o sözler...

"HEPİMİZ ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

"Kimin arasında sıkıntı olmuş? Onlar herhalde hayal ediyor! Öyle bir şey yok! Motiveyiz, hazırız. Perşembe de bunu göstereceğiz. "Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz ve gayet hazırız."

"İNŞALLAH SAHADA EN İYİ ŞEKİLDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDERİZ"

"Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz."

"HERKES MOTİVE"

"Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakıyoruz. Herkes motive. Dünya Kupası şansımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz."

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

MKE Ankaragücü-Karabük İ.Y. | CANLI
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro...
DİĞER
Galatasaray'da yıldız oyuncuya dev zam! Tam 40 milyon TL...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar
Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı...
Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum" "Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum" 19:34
Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... 18:26
F.Bahçe Beko'ya ABD'li pivot! F.Bahçe Beko'ya ABD'li pivot! 18:14
"Zorlu maç için hazırız!" "Zorlu maç için hazırız!" 17:49
Futbolcular taraftarlara fındık ikram etti! Futbolcular taraftarlara fındık ikram etti! 16:56
Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bir ilk! Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bir ilk! 16:39
Daha Eski
Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! 16:36
Sane’den flaş milli takım açıklaması! Sane’den flaş milli takım açıklaması! 16:36
Sinop'ta turlayan Ordu! Sinop'ta turlayan Ordu! 16:27
Millilerimiz ABD maçını kazanacaklarına inanıyor Millilerimiz ABD maçını kazanacaklarına inanıyor 16:06
24 Erzincanspor deplasmanda turladı! 24 Erzincanspor deplasmanda turladı! 15:55
Beşiktaş'ta Başakşehir maçının hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Başakşehir maçının hazırlıkları başladı 15:39