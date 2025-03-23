  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı Milli Takım'da Uğurcan Çakır: Kalitemiz A Ligi

Milli Takım'da Uğurcan Çakır: Kalitemiz A Ligi

A Milli Takım'ın Macaristan galibiyetinin ardından konuşan Uğurcan Çakır, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 22:26 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 22:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli Takım'da Uğurcan Çakır: Kalitemiz A Ligi

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı toplamda 6-1'lik skorla mağlup etti. Zorlu Macaristan deplasmanında kritik kurtarışları ile kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KALİTEMİZ A LİGİ"

"Öncelikle çok mutluyuz. A Ligi'ne yükseldik. Bizim kalitemiz zaten A Ligi. Çok kaliteli oyuncular var. A Milli Takım'ın nispeten tecrübeli oyuncularından sayılırım. Bu başarı ülkemize armağan olsun. Bütün ülkelerle oynayacak kaliteye sahibiz."

"SIRADA DÜNYA KUPASI VAR"

"Büyük liglerde oynayan çok önemli oyuncularımız var. Bütün takımlarla oynayabilecek kalitedeyiz. En üst seviyede kendimizi göstermek istiyoruz. İnşallah A Ligi'nde de güzel galibiyetler ülkemize nasip ederiz. Şimdi sırada Dünya Kupası var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bu grubun gideceğine eminim Dünya Kupası'na."

"ÖNEMLİ OLAN MİLLİ TAKIM"

"En çok vakit geçirdiğim arkadaşım Fenerbahçeli İrfan Can, Abdülkerim var. Hepsiyle çok iyi arkadaşız. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Burada takım hakkında konuşmuyor. Çok iyi bir liderimiz var zaten. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yeni gelen arkadaşlarımızla çok yakın iletişimimiz oluyor. Burada önemli olan milli takım, forma rengi değil. Herkes çok mücadele ediyor. İnşallah ülkemizi sevindirmeye devam ederiz."

Kartal'dan tatsız prova!
F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu!
DİĞER
Kendisini aldatıp terk eden boşandığı eşi Naim Gençoğlu'ndan vazgeçti, soyadından vazgeçmedi
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim gelecek? İstanbul Valiliği duyurdu: İşte seçim tarihi
F.Bahçe'de flaş Maximin gerçeği!
G.Saray'da Yunus Akgün endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli maçta oruç arası verildi Milli maçta oruç arası verildi 21:24
Gürcistan'dan Ermenistan'a gol yağmuru! Gürcistan'dan Ermenistan'a gol yağmuru! 20:43
Bizim Çocuklar A Ligi'nde! Bizim Çocuklar A Ligi'nde! 19:55
Montella: Penaltılara çalıştık ama... Montella: Penaltılara çalıştık ama... 19:03
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 18:50
Fırtına Göztepe'ye hazırlanıyor Fırtına Göztepe'ye hazırlanıyor 18:45
Daha Eski
Derbi biletleri satışa çıkıyor! İşte fiyatlar Derbi biletleri satışa çıkıyor! İşte fiyatlar 18:30
Milli Takım'ın 11'i açıklandı! Milli Takım'ın 11'i açıklandı! 18:16
Milli sporcumuzdan altın madalya! Milli sporcumuzdan altın madalya! 18:03
Türkiye Kupası Çimsa ÇBK Mersin'in! Türkiye Kupası Çimsa ÇBK Mersin'in! 18:01
Macaristan-Türkiye maçı canlı yayın bilgisi! Macaristan-Türkiye maçı canlı yayın bilgisi! 17:59
Beşiktaş derbinin bilet fiyatlarını açıkladı! Beşiktaş derbinin bilet fiyatlarını açıkladı! 16:30