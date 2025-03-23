Milli Takım'da Uğurcan Çakır: Kalitemiz A Ligi

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı toplamda 6-1'lik skorla mağlup etti. Zorlu Macaristan deplasmanında kritik kurtarışları ile kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"KALİTEMİZ A LİGİ"

"Öncelikle çok mutluyuz. A Ligi'ne yükseldik. Bizim kalitemiz zaten A Ligi. Çok kaliteli oyuncular var. A Milli Takım'ın nispeten tecrübeli oyuncularından sayılırım. Bu başarı ülkemize armağan olsun. Bütün ülkelerle oynayacak kaliteye sahibiz."

"SIRADA DÜNYA KUPASI VAR"

"Büyük liglerde oynayan çok önemli oyuncularımız var. Bütün takımlarla oynayabilecek kalitedeyiz. En üst seviyede kendimizi göstermek istiyoruz. İnşallah A Ligi'nde de güzel galibiyetler ülkemize nasip ederiz. Şimdi sırada Dünya Kupası var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bu grubun gideceğine eminim Dünya Kupası'na."

"ÖNEMLİ OLAN MİLLİ TAKIM"

"En çok vakit geçirdiğim arkadaşım Fenerbahçeli İrfan Can, Abdülkerim var. Hepsiyle çok iyi arkadaşız. Ülkemiz için mücadele ediyoruz. Burada takım hakkında konuşmuyor. Çok iyi bir liderimiz var zaten. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yeni gelen arkadaşlarımızla çok yakın iletişimimiz oluyor. Burada önemli olan milli takım, forma rengi değil. Herkes çok mücadele ediyor. İnşallah ülkemizi sevindirmeye devam ederiz."