Macaristan 0-3 Türkiye | MAÇ SONUCU-CANLI (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'a konuk oldu. Vincenzo Montella'nın öğrencileri rakibini 3-0 mağlup etti. Bizim Çocuklar, rakibini toplam skorda 6-1 geçerek A Ligi'ne yükselmeyi başardı. İşte maçtan ayrıntılar...

KAPTAN PENALTIYI KAÇIRMADI

36. dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun pasına hareketlenen İsmail Yüksek, Fiola'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Felix Zwayer, beyaz noktayı gösterdi.

37. dakikada ay-yıldızlı takım öne geçti. Penaltıda topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

2 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİK

39. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazına çıkardığı pası Oğuz Aydın son çizgide kontrol etti. Milli futbolcunun penaltı noktasının sağına çıkardığı pasta Arda Güler, sol ayak içiyle uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

KAPANIŞ GOLÜ ABDÜLKERİM'DEN

Abdülkerim Bardakcı'nın 90. dakikadaki golü ile skor belirlendi ve Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 3-0'lık galibiyet ile UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.

YUSUF İLK KEZ MİLLİ FORMAYLA

Milli Takımımız'da Yusuf Akçiçek, maçın 82. dakikasında Kenan Yıldız'ın yerine oyuna girdi ve milli formayla ilk kez sahaya çıktı.

2.5 YILDIR YENİLMİYORLARDI

Millilerimizin deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Macaristan, 2.5 yıl sonra sahasında ilk mağlubiyetini aldı. Macarlar, en son 26 Eylül 2022'de İtalya'ya 2-0 yenilmişlerdi.

Bizim Çocuklar, bu anlamlı galibiyet ile birlikte aynı zamanda tarihindeki 250. galibiyetini almış oldu.

19 YILLIK KÖTÜ SERİ BOZULDU

Millileimizin bu maçla birlikte rakibe karşı dış sahadaki kötü serisi sona erdi. Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu.

A Milliler, İstanbul'daki müsabakayı da kazanarak, 2007 yılından sonra Macaristan'ı yenmeyi başarmıştı.

HAKEM TAKDİR TOPLADI

İlk maçta olduğu gibi rövanş maçında sert mücadele eden ve faul yapmaktan çekinmeyen Macaristan'a maçın hakemi Felix Zwayer 'dur' dedi. Alman hakem, tribünlerin etkisinde kalmadan çaldığı düdükler ile beğenileri topladı.