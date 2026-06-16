Irak-Norveç maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada I Grubu 2. maçında Irak ile Norveç karşı karşıya geliyor. ABD'nin Boston şehrinde bulunan Gillette Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE IRAK-NORVEÇ MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Irak: Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Ammari, Ismael, Jasim, Hussein, Hamadi

Norveç: Nyland, Heggem, Ajer, Ryerson, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa, Sörloth, Haaland

IRAK-NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Irak-Norveç maçı TSİ 01.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

⚽ Norveç'in golcüsü iş başında. Erling Haaland, kariyerinin ilk Dünya Kupası maçında fileleri havalandırdı. pic.twitter.com/4YYKyw8XuM — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026

⚽️ Aymen Hussein harika yükseldi ve Irak'ı maça yeniden ortak etti. 1-1. pic.twitter.com/8J8S1G4cCs — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026