CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Irak-Norveç maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Irak-Norveç maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada I Grubu 2. maçında Irak ile Norveç kozlarını paylaşıyor. ABD'nin Boston şehrinde bulunan Gillette Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 00:54 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 01:46
Irak-Norveç maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada I Grubu 2. maçında Irak ile Norveç karşı karşıya geliyor. ABD'nin Boston şehrinde bulunan Gillette Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE IRAK-NORVEÇ MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Irak: Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Ammari, Ismael, Jasim, Hussein, Hamadi

Norveç: Nyland, Heggem, Ajer, Ryerson, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa, Sörloth, Haaland

IRAK-NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Irak-Norveç maçı TSİ 01.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı!
F.Bahçe'ye Boşnak yıldız!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
İsim isim atama listesi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fransa ilk maçta Senegal'i yendi!
İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'de flaş ayrılık! Göztepe'de flaş ayrılık! 22:30
"Hedefimiz her maçı kazanmak!" "Hedefimiz her maçı kazanmak!" 22:27
Jonah Mathews ameliyat edildi Jonah Mathews ameliyat edildi 22:24
F.Bahçe Muriqi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Muriqi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 18:13
F.Bahçe'ye Boşnak yıldız! F.Bahçe'ye Boşnak yıldız! 19:09
İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 19:23
Daha Eski
Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi! Zeynep Sönmez ikinci tura yükseldi! 19:26
Derbide kazanan Beşiktaş! Derbide kazanan Beşiktaş! 19:37
Kayserispor'da Umut Bulut davasında sıcak gelişme! Kayserispor'da Umut Bulut davasında sıcak gelişme! 19:42
Antonio Rüdiger'in sözleşmesi uzatıldı! Antonio Rüdiger'in sözleşmesi uzatıldı! 13:52
Göztepe’de kaleci adayları artıyor! Göztepe’de kaleci adayları artıyor! 13:57
G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! 14:07