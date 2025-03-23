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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımımız tarihindeki 250. galibiyete ulaştı!

A Milli Futbol Takımımız tarihindeki 250. galibiyete ulaştı!

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla birlikte tarihindeki 250. galibiyetini kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 22:18
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A Milli Futbol Takımımız tarihindeki 250. galibiyete ulaştı!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile oynadı. Milliler, Macarları 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Ay-yıldızlılar ayrıca bu sonuçla birlikte tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.

A Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere oynadığı 639 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 912 gole engel olamadı.

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