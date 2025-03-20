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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da Oğuz Aydın: Hayallerim var ama...

A Milli Takım'da Oğuz Aydın: Hayallerim var ama...

A Milli Takım'ın aldığı Macaristan galibiyetine 2 asistlik performansı ile damga vuran Oğuz Aydın, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 22:40
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A Milli Takım'da Oğuz Aydın: Hayallerim var ama...

A Milli Takım'ın aldığı Macaristan galibiyetine 2 asistlik performansı ile damga vuran Oğuz Aydın, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Mutluyuz. 2007'den beri Macaristan'ı yenememiştik. Bu jenerasyon bunu başardı. İki asistim için mutluyum. Daha bir şey bitmedi. Daha ikinci maç var. İnşallah orada fişi çekeceğiz. Çok güzel bir gruba sahibiz. Orada turu geçeceğimize inanıyorum."

"HAYALLERİM VAR AMA..."

"Hayallerim var ama bunu konuşmak için erken. En büyük hedefim milli takımda kalıcı olup tarih yazmak."

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