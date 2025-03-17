  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 18:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan maçı hazırlıkları başladı

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak altında ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Milli takımda Mert Günok ile Merih Demiral, ağrıları bulunduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı. Yunus Akgün, idmanın ikinci bölümünde bireysel çalıştı.

Ümit Milli Takım'dan Jankat Yılmaz ile İsak Vural da antrenmanda yer aldı.

Ay-yıldızlılar, Macaristan müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon...
Dev derbinin hakemi belli oldu!
DİĞER
1968 yılının en güzel kadınıydı... 75 yaşındaki Yeşilçam güzeli Sevcan Danlı'dan yıllar çok şey götürmüş!
Yeni düzende kilit aktör Türkiye! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye hem tepki hem çağrı | Öncelik PKK'nın feshi pazarlık yok
F.Bahçe'de Skriniar gelişmesi!
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Resmi açıklama geldi! Batalla... Resmi açıklama geldi! Batalla... 17:00
Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon... Mourinho için karar verildi! Gelecek sezon... 16:17
Özel Olimpiyatlar Türkiye 10 madalya ile yurda döndü! Özel Olimpiyatlar Türkiye 10 madalya ile yurda döndü! 15:51
Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu! 15:48
Solskjaer’den derbi öncesi kadroda revizyon! Solskjaer’den derbi öncesi kadroda revizyon! 11:21
Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi Muslera dönemi kapanıyor! İşte Cimbom'un yeni file bekçisi 13:08
Daha Eski
Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar! Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar! 13:47
Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar! Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar! 14:11
Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş dönemi sona erdi! Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş dönemi sona erdi! 14:18
Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! 14:33
Jakobs geleceği hakkında konuştu! Jakobs geleceği hakkında konuştu! 14:42
F.Bahçe'de Skriniar gelişmesi! F.Bahçe'de Skriniar gelişmesi! 15:45