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Haberler A Milli Futbol Takımı Kazancı: Dünya Kupası zamanı

Kazancı: Dünya Kupası zamanı

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılarak 24 yıllık özleme son vermek istediklerini kaydetti

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Kazancı: Dünya Kupası zamanı

Ay-yıldızlı takımda oyuncular arasında çok iyi bir ilişki olduğunun altını çizen Kazancı, "Güzel bir ortam yaratılmış. Oyuncu grubu birbirine yakın. Koşarak gelen oyuncular var ve birbirlerini çok seviyorlar. Şanslıyım. Hocayla ilişkimiz de gayet güzel. Birbirimizi iyi anladığımızı ve aynı mantaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Hedefimiz aynı. Artık zamanı geldi. Karadağ maçında bir kazaya uğradık. Nazar boncuğu olsun. Umarım Macaristan'ı geçip UEFA Uluslar A Ligi'ne katılırız. Asıl hedefimiz de 2026 Dünya Kupası'nda olmak. Umarım bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı. Milli takımlarda alt yaş kategorilerinin önemine dikkati çeken Kazancı, "Alt kategorilerde de yapılacak çok fazla iş var. Sürdürülebilir bir yapı oluşturmak zorundayız. En doğru oyuncuları erken yaşta ve doğru zamanda milli takıma kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

UEFA VE FIFA İLE İLİŞKİLER ÇOK İYİ

TFF olarak göreve geldikten sonra UEFA ile hızlı bir şekilde iyi ilişkiler kurduklarını aktaran Kazancı, "İlişkilerimizi geliştiriyoruz. Lobi her zaman önemli ama hem FIFA Başkanı İnfantino hem de UEFA Başkanı Ceferin, Türkiye'nin bölgesel olarak liderlik göstermesini bekliyor. İstanbul'da ofis açma çalışmaları var. Lobi olmadan da bazı şeyler olmuyor. Gelişen ilişkiler ümit verici. Bu liderlerle aynı frekanstayız. Umarım bu ilişkiler bize olumlu şekilde döner" ifadelerini kullandı.

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