  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler A Milli Futbol Takımı

Vincenzo Montella'dan dikkat çeken sözler! "Bugün Ferdi oynuyor ama..."

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Samsun'da Karadağ'ı konuk ediyor. Bu mücadele öncesi ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 20:58 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 21:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenzo Montella'dan dikkat çeken sözler! "Bugün Ferdi oynuyor ama..."

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Samsun'da kritik maçta Karadağ'ı konuk ediyor.

Bu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Karadağ ilk iki maçı kaybetse de kaybetmeyi hak etmedi. Belirsiz bir grup var. En iyi şekilde kendimizi sahaya yansıtacağız. En iyi şekilde hazırlandık.

Elimde herkes sağlıklı olduğunda ve seçim yapmakta özgür olduğumda gerçekten keyif alıyorum. Bugün Ferdi oynuyor ama Eren de birçok futbolcu da burada oynamayı hak ediyor. Herkesin böyle devam etmesini diliyorum.

Milliler rahat kazandı!
Türkiye - Karadağ | CANLI
DİĞER
SON DAKİKA: Cimbom'un yıldızı ada yolcusu! Yeni adresi açıklandı...
TAKVİM yazmıştı! Eurofighter alımına yeşil ışık: Almanya teknik görüşmeler için onay verdi
Yok böyle bir karar! UEFA'dan çifte standart
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına galibiyete odaklandı! Fırtına galibiyete odaklandı! 20:25
Beşiktaş'tan açıklama geldi! Van Bronckhorst ve Semih... Beşiktaş'tan açıklama geldi! Van Bronckhorst ve Semih... 20:14
Göztepe'nin hedefi Eyüpspor! Göztepe'nin hedefi Eyüpspor! 20:09
Montella: Bugün Ferdi oynuyor ama... Montella: Bugün Ferdi oynuyor ama... 19:45
Alanya hazırlık maçında kaybetti Alanya hazırlık maçında kaybetti 19:32
Yabancı VAR gelecek mi? Hacıosmanoğlu açıkladı Yabancı VAR gelecek mi? Hacıosmanoğlu açıkladı 17:53
Daha Eski
Türkiye - Letonya maçı | CANLI İZLE Türkiye - Letonya maçı | CANLI İZLE 17:52
A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! 17:48
Yok böyle bir karar! UEFA'dan çifte standart Yok böyle bir karar! UEFA'dan çifte standart 16:52
Brezilya deplasmanda galip! Brezilya deplasmanda galip! 16:38
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 16:03
Beşiktaş'a sevindirici haber! G.Saray derbisinde sahada Beşiktaş'a sevindirici haber! G.Saray derbisinde sahada 15:45