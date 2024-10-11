Vincenzo Montella'dan dikkat çeken sözler! "Bugün Ferdi oynuyor ama..."

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Samsun'da kritik maçta Karadağ'ı konuk ediyor.

Bu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Karadağ ilk iki maçı kaybetse de kaybetmeyi hak etmedi. Belirsiz bir grup var. En iyi şekilde kendimizi sahaya yansıtacağız. En iyi şekilde hazırlandık.

Elimde herkes sağlıklı olduğunda ve seçim yapmakta özgür olduğumda gerçekten keyif alıyorum. Bugün Ferdi oynuyor ama Eren de birçok futbolcu da burada oynamayı hak ediyor. Herkesin böyle devam etmesini diliyorum.