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GALLER TÜRKİYE MAÇI İZLE | Uluslar Ligi Galler - Türkiye maçı hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler'in konuğu olacak. Cardiff City Stadyumu'ndaki mücadelede hanesine 3 puan yazdırarak A Ligi hedefine zaferle başlamak isteyen millilerin grubundaki diğer maçta ise İzlanda, Karadağ'ı ağırlayacak. Peki Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 14:03
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GALLER TÜRKİYE MAÇI İZLE | Uluslar Ligi Galler - Türkiye maçı hangi kanalda?

Galler - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin sonunda hanesine 3 puan yazdırarak A Ligi hedefine zaferle başlamak isteyen Ay-yıldızlılarda 6 isim, sakatlıklar nedeniyle kadroda yer almadı. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maçı Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalacak. Peki Galler - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele TV8 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galler: Ward, Stevens, Ampadu, Cabango, Dasilva, Sheehan, James, Broadhead, Johnson, Wilson, Moore.

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, İsmail, Hakan, Arda Güler, Orkun, Barış Alper, Kenan Yıldız

👉GALLER - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

BİZİM ÇOCUKLAR'IN HEDEFİ TARİHTE İLK

EURO 2024'te çeyrek final oynayan Türkiye yeni rotasını Uluslar A Ligi olarak belirledi. A Millilerimiz, B Ligi 4. Grup'ta ilk maçına Galler'de çıkacak. Mücadelede Norveçli Rohit Saggi düdük çalacak. Karşılaşma Galler'in tüm milli maçlarını oynadığı Cadiff City Stadı'nda oynanacak. Mücadelede 3 puan hedefleyen milliler A Ligi'ne yükselmeyi amaçlıyor. Daha önce hiç A Ligi'nde yer almayan Türkiye, 3. kez B Ligi'nde mücadele edecek. Ay yıldızlılar bir kez C Ligi'nde oynadı, lider olup B Ligi'ne çıktı. 4. Grup'ta diğer rakiplerimiz İzlanda ile Karadağ İzlanda'da karşılaşacak.

"DÜNYA KUPASI İÇİN ÖNEMLİ BİR BİLET"

Galler maçı öncesi Çağlar Söyüncü ile birlikte basın toplantısı düzenlenen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella,"Bu tarz maçları kestiremiyorsunuz bazen ama yarın (bugün) için en iyi şekilde hazırlandık ve saatleri sayıyoruz" dedi. Futbolda geçmiş diye bir şeyin olmadığını belirten Montella, "Ben geldiğim günden beri 16 basamak yükseldik. Ama artık geleceğe odaklanmalıyız. Böyle bir turnuva (EURO 2024) geçirdiğimiz için gururluyuz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sevgi yağmuruna tutuldum. Ama artık bu geride kaldı. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi, Dünya Kupası için önemli bir bilet. 22 yıllık hasreti bitirmeliyiz" şeklinde konuştu.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

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