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Milliler Galler maçına hazırlanıyor!

A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü Cardiff kentinde Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 00:12
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Milliler Galler maçına hazırlanıyor!

A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül Cuma günü Cardiff kentinde Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarını, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı video toplantı ve fitness salonundaki ısınma/mobilizasyon çalışmalarını takiben, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen saha antrenmanında, önce pas ve rondo çalışmaları yapıldı. Sonrasında Galler maçının taktiği üzerinde duruldu ve antrenman maçı oynandı. Kalçasındaki ağrısı süren Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Millilerin bugünkü idmanını, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı, Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Ay-yıldızlılar, Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. Kafile saat 15.00'te ise İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Cardiff'e seyahat edecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, Galler - Türkiye maçının oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, bu toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

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