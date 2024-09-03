A Milliler Uluslar Ligi Macerası için start alıyor! Heyecan başlıyor

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ve ikinci mücadelesinde 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ayyıldızlı ekip, dün saat 18.15'te Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Galler ve İzlanda maçları için ilk çalışmasını yaptı.

HAYALİM DÜNYA KUPASI

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, "Dünya Kupası'na uzun süredir katılamadığımız bir ortam var. En büyük hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Bir hikaye daha yazmak için Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyoruz" dedi.

3 YENİ İSİM EKLENDİ

A Milli aday kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

HACIOSMANOĞLU YAKIN TAKİPTE

A Milli Futbol Takımı, 2024 - 2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Gruptaki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te karşılaşacağı Galler maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde başladı. Ay yıldızlılarda izinli olan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra, sol kasığında zorlanma tespit edilen Semih Kılıçsoy, kalçasındaki sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu idmana katılmadı. İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.

TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki fikstürü belli oldu. Galler maçı ile start alacak Ay yıldızlı ekibin programı şöyle:

6 EYLÜL CUMA

21.45: Galler - Türkiye

9 EYLÜL PAZARTESİ

21.45: Türkiye-İzlanda

11 EKIM CUMA

21.45: Türkiye-Karadağ

14 EKIM PAZARTESİ

21.45: İzlanda-Türkiye

16 KASIM CUMARTESİ

20.00: Türkiye-Galler

19 KASIM SALI

22.45: Karadağ-Türkiye

MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİ

Altay Bayındır (M. United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (B.Şehir), Uğurcan Çakır (Trabzon)

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (G.Saray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (F.Bahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzon), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

ORTA SAHA

Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail (FB), Okay Yokuşlu (TS), Orkun (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

FORVET

Arda Güler (R.Madrid), Barış, Kerem Aktürkoğlu (G.Saray), Can Uzun (E.Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (F.Bahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (Konyaspor)

İZLANDA'NIN ADAY KADROSU

KALECİ

Olafsson (Midtjylland), Valdimarsson (Brentford), Gunnarsson (Kortrijk)

DEFANS

Sampsted (B. City), Fridriksson (Hacken), Palsson (P.Argyle), Finnsson (Utrecht), Hermannsson (C.Calcio 1908), Gretarsson (Sonderjyske), Tomasson (Stromsgodset IF)

ORTA SAHA

Gudmundsson (Al- Orobah), Sigurdsson (B.Rovers), Sigurdsson (Valur), Traustason (Norrköping), Porsteinsson (Hertha), Haraldsson (Lille), Willumsson (B. City), Thordarson (Preston), Ellertsson (Venezia), Anderson (AGF), Johannesson (F. Düsseldorf), Magnusson (Fredrikstad)

FORVET

Oskarsson (Kopenhag), Gudjohnsen (Gent)

GALLER'İN ADAY KADROSU

KALECİ

D.Ward (L.City), Davies (S.United), Karl Darlow (L. United)

DEFANS

Ben Davies (Tottenham), Owen Beck (B. Rovers), Joe Rodon (L.United), Mepham (Bournemouth), Cabango (S. City), Williams (N. Forest), Roberts (Burnley)

ORTA SAHA

James (S. Rennais), Ampadu (Leeds United), Sheehan (Wanderers FC), Ramsey (C. City), Cooper (S. City), Thomas (Nantes)

FORVET

Moore (S. United), Koumas (S. City), Johnson (T. Hotspur FC), Wilson (Fulham), Colwill (C. City), Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City), Rabbi Matondo (Rangers).