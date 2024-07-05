Hikmet Karaman: Arda Güler'i Alex’ten önde görüyorum

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulanan Olimpiyat Stadyumu'nda yarın Hollanda ile yarı finale kalma mücadelesi verecek. Mücadele öncesinde tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman; Avusturya ve Hollanda maçları, milli takımın genç yıldızı Arda Güler ve turnuvayla ilgili düşüncülerini anlattı.

Türkiye ve İsviçre'den turnuva öncesinde sürpriz beklediğini belirten Hikmet Karaman, "Bu turnuvanın sürprizini Türkiye ve İsviçre olarak düşünmüştüm. Turnuvadaki maçları seyretmeden Fransa final oynar diyordum. İngiltere'yi, Avusturya'yı, Almanya'yı, İspanya'yı canlı olarak seyrettim. İsviçre'yi görünce, sürprizlerin başına onları yazdım ki aldığı sonuçlarla İsviçre bunu gösterdi. Almanya maçına gittiğimde onlar bizim gibi. İngiltere'yi beğenmedim mesela Slovakya maçında. Bu kadar yıldızları olmasına rağmen gol atmakta zorlanıyorlar. Oyunu kurmakta zorlanıyorlar. Oyuncu grubunun bir kısmı Manchester City ve Arsenal'dan. Yani Arteta ve Guardiola çıkışlı olmasına rağmen takım oyununu milli takıma bir türlü yansıtamadılar. Belki biz turnuvadan çıkarken oyunsal olarak, eleştirisel şeyler var. Fakat turnuvaya genel olarak baktığında bütün takımlar öyle. İspanya'yı çıkar, Fransa'da öyle. Bizim yendiğimiz Avusturya, oyunun ve topun hakimi olmasına rağmen 1-0 yenildiler. Fransa, ikinci golü atmakta güçlük çekti, atamadı. Biz ülke olarak futbol değerlendirmemizde ya imparator yapıyoruz ya da paspasın altına alıyoruz. Bütün takımlar yaşıyor bunu. Portekiz çok mu iyi oynuyor? Bizi yendi, goller attı. Bizim hatamızdan attı. 0-0'ken Kerem'in iki tane pozisyonu var. İlk pozisyonda golü atsa maç başka yere gidebilir. İkinci golü kendi kalemize attık. Öyle bir gol bu turnuvada yenmez. Oyunlar inişli çıkışlı oluyor" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMIMIZ TEK MAÇLARI DAHA İYİ OYNUYOR"

Grup aşamasındaki maçlar ile ilerleyen turlardaki karşılaşmaların farklı olduğunu, Ay-yıldızların tek maçları daha iyi oynadığına dikkati çeken Karaman, "Gruptaki maç performansıyla, tek maçlar farklı. Milli takımımız tek maçları daha iyi oynuyor. Avusturya maçından önceki 3-4 günlük ara milli takıma yaramış. Bizim takımı fiziksel olarak iyi görmüyordum, Avusturya maçında daha diri, ayakta kalan, sıcak temasta, birebirlerde daha güçlü gördüm. Hollanda başka bir takım. Onlar Avusturya gibi değil. Avusturya, ceza sahası üzerine kadar gelip, ceza sahası köşelerinden orta yapmayı düşünen, çok orta yapıp öyle gol bulmayı düşünen bir takım. Hollanda öyle değil. Şutlar, birebirler, adam eksiltmelerde, çabuk çıkışlarda etkili olan bir takım. Top rakipteyken defans duruşumuz, Arda'nın özellikle maçın ilk devresinde öyle pozisyonlarda pas istiyor ki rakibin 6 oyuncusunu birden oyundan düşürüyor. Avusturya ön alan baskısını 6 kişiyle birden yapıyor ve iyi bir baskı yapıyor. Arda'nın zekası ön plana çıkıp öyle bir alanda top istiyor ki 6 oyuncuyu ekarte ediyor" şeklinde konuştu.

"ARDA GİBİ, KENAN GİBİ OYUNCULARI BARIŞ ALPER İLE KIYASLAYAMAYIZ"

Avusturya maçında Arda Güler'i çok beğendiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Arda'yı çok beğendim. Diğer maçlar için aynı şeyi söylemiyorum. Kanat oynadığında Gürcistan maçında, rakip kanattan gidince takip etmiyor. Arda gibi, Kenan gibi oyuncuları Barış Alper ile kıyaslayamayız. Dayanaklılığı yüksek, gidip geliyor. Galatasaray'da sol bek oynadığında defans tecrübesini de kazandı. Arda, top bizde olduğu zaman rakip kaleyi düşünen bir adam. Bu oyuncu geri koştuğunda bu kez hücumda faydalı olamaz. Diğer maçlarda bunu gördük. Biz ceza sahasına gömüldüğümüzde takımı devamlı çıkartmak için hem orta sahaları hem de diğer arkadaşlarını ön alan baskısı yapmak için zorladı" diye konuştu.

"ARDA'YI ALEX'TEN ÖNDE GÖRÜYORUM"

Arda Güler'in Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcularından Alex de Souza'dan daha ileride olduğunu belirten Hikmet Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arda, Alex'i çok daha fazla geçecek. Bu benim şahsi kanaatim. Biz Alex'i 28 yaşından sonra gördük. Arda şu anda o yaşa gelene kadar çok ilerler. Star olmak, yıldız olmak, yetenekli bir oyuncu olmak aynı zamanda çok çalışmayı gerektirir. Siz yetenekli olabilirsiniz ama çalışmaz, gelişmezseniz yeteneğiniz kaybolur. Real Madrid gibi bir kulüpte daha çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ben Arda'yı Alex'ten önde görüyorum. Maç sayısı olarak Alex önde olabilir. Alex de koşmayı sevmeyen ama attığı frikiklerle, duran toplarla, paslarla, şutlarla bir anda ön plana çıkıyordu. Şimdi Arda; dripling yapıyor, adam eksiltiyor, uzaktan şut atıyor. Mesela Merih, ikinci golde kule gibi çıkmış ama o orta gelmezse siz istediğiniz kadar çok yükselin. Korner golünde sadece kafa vurmak değil. Bazen biz takım çalıştırırken kafa vuran oyuncular var, korner atacak oyuncun yok. Korner atmak, duran top kullanmak başka bir meziyet. Arda, adamın ağzına attı. Arda farklı bir yere gelecek. Biz çalım, dripling, Gürcistan'a attığı gole gibi fantastik şeyleri seviyoruz. Ben onlardan hoşlanıyorum ama onları sevmiyorum. Ben sahada taktik duruşu, top rakipteyken, bizdeyken, bunlar beni daha cezbediyor. Arda, Avusturya maçındaki oyunuyla 10 üzerinden 10'u alı benden. Yaşı küçük, aklı büyük. Ben oyuncularıma şunu söylerim hep. Antrenmana çıktığımız zaman herkes eşit. Ağabey, amca yok. Öyle bir şey yok. Sahada herkes eşit. İsteyeceksiniz, korkmayacaksınız, yakın teması yapacaksınız. Arda kendinden büyüklere, tecrübeli ağabeylerine doğru akıl veriyor. Top onda şuraya oyna diyor veya oyna diyor."

"MONTELLA SANTRFORSUZ OYNAYARAK ORTA ALANI KALABALIK TUTUYOR"

Montella'nın ileride sabit bir golcüden yoksun oynama nedeninin Avusturya maçında daha iyi anlaşıldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Montella santrforsuz oynarken amaç ne merkez orta sahanın kalabalık olup, rakibi ortaya sokmamak ve ceza sahasına yaslanmamak. Şimdi bazen tribünden diyorlar ki hoca takımı geriye çekti. Hoca takımı geri çekmez. Hiçbir teknik adam takımı geri çekmez. Takımı ceza sahası içine çekmek her an gol yemektir. Bazen oyuncular maçın stresinden yapar. Montella durmadan çıkın çıkın diye el işareti yapıyor. Başarılı bir milli takımımız var, ben Hollanda maçından umutluyum" şeklinde konuştu.

"TRİBÜNLERİ HAREKETLENDİRMEK LAZIM"

Taraftarların tribünde daha etkili olması gerektiğini belirten Hikmet Karaman, sözlerini şöyle noktaladı:

"Avusturya maçından önce 'Kazanacağız' dedim. İçimden öyle bir his geldi. Erken golü atmamız, kornerden golü atmamız bizi daha diri tuttu. Avusturya taraftarı bizden daha ateşli olmasına rağmen, bizim taraftarımız yağmurun ve yolun etkisiyle ateşli değildi. Müthiş amigolarımız var Türkiye'de. Adana Demirspor, Kayserispor, Ankaragücü, Bursaspor, Sakaryaspor, Kocaeslispor'a bakıyorsun. Dört büyükler ayrı. Tribünleri hareketlendirmek lazım. Hollanda maçında ihtiyacımız olacak. Sanırım 50 bin Türk olacak stadyumda. Favori biziz. Bu bazen avantaj bazen dezavantaj."