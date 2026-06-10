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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcının resmen açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 15:26
Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe'de merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Sarı-lacivertlilerin genel kurulunda kullanılan 27 bin 387 oyun 27 bin 172'si geçerli sayıldı. Genel kurulda 135 oy geçersiz sayılırken, kullanılan oyların 80'i de boş oy olarak kabul edildi.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Açıklamada bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Aziz Yıldırım ve yönetimi, başkanlık seçiminin gerçekleştirilmesinin ardından zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Sarı-lacivertliler, ilk olarak Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe, Kosovalı forvet için Mallorca'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

İkinci transferini de forvet hattında yapan sarı-lacivertliler, Serhou Guirassy'de mutlu sona yakın.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşan yönetimin Borussia Dortmund ile ödeme planını konuştuğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra yeni teknik direktörün kim olacağı da merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Aziz Yıldırım, daha önce de beraber çalıştığı Aykut Kocaman'ı takımın başına geçirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Başkan Yıldırım, cuma günü mazbatasını aldıktan sonra teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı açıklayacak.

Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih

Daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, 3. kez sarı-lacivertli takımın başına geçecek.

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