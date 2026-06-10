Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi başlıyor! İşte o tarih
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcının resmen açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 15:26
Açıklamada bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.
Aziz Yıldırım ve yönetimi, başkanlık seçiminin gerçekleştirilmesinin ardından zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertliler, ilk olarak Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, Kosovalı forvet için Mallorca'ya 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
İkinci transferini de forvet hattında yapan sarı-lacivertliler, Serhou Guirassy'de mutlu sona yakın.
Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşan yönetimin Borussia Dortmund ile ödeme planını konuştuğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra yeni teknik direktörün kim olacağı da merak konusu oldu.
Aziz Yıldırım, daha önce de beraber çalıştığı Aykut Kocaman'ı takımın başına geçirmeye hazırlanıyor.
CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Başkan Yıldırım, cuma günü mazbatasını aldıktan sonra teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı açıklayacak.
Daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, 3. kez sarı-lacivertli takımın başına geçecek.
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