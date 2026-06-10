Fenerbahçe'de Guirassy görüşmesi! Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Serhou Guirassy hakkında önemli bir gelişme yaşandı. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Aziz Yıldırım'ın yetkilendirdiği bir profesyonelin, Serhou Guirassy ile 10 Haziran Çarşamba (bugün) bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Oyuncu ile son şartların konuşulacağı belirtildi.

Akbaş, haberinde bonservis ve ödeme planı için Borussia Dortmund ile büyük oranda anlaşma sağlandığını, Aziz Yıldırım'ın transferi bitirmek üzere olduğunu yazdı.