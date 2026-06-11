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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Fenerbahçe'de başkanlık görevine bir kez daha gelen Aziz Yıldırım'ın ısrarla transferini istediği Serhou Guirassy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertliler, Gineli golcü için sıkı bir pazarlığa girmiş durumdalar. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Fenerbahçe'de kısa süre önce başkanlık seçimi heyecanı yaşandı.

Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Yapılan seçim sonucunda Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiada yeniden başkanlığa seçildi.

Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Kanarya'da yeni başkan Aziz Yıldırım önderliğinde kadro planlama çalışmaları başladı.

Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Aziz Yıldırım etkili isimleri kadroya katarak camianın uzun yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluk hasretinin gelecek sezon son bulmasını istiyor.

Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Yıldırım bu anlamda golcü transferine büyük önem verirken Fenerbahçe'deki gündemdeki isimlerden birisi de Serhou Guirassy.

Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın prensip anlaşmasına vardığı Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli yönetimin görüşmelerini sürdürdüğü Alman ekibinin Guirassy için 35 milyon euro bonservisin dışında 5 milyon euro da bonus talep ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Fenerbahçe'nin ise transferi bonus olmadan 30-35 milyon euro arasında bir rakama bitirmek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Taraflar arasındaki 5 milyon euroluk bonus farkının yapılacak görüşmelerin ardından kapanması ve 30 yaşındaki golcünün ilerleyen günlerde imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!

Yıldız futbolcu, Mallarco'dan kadroya katılan Vedat Muriç'in ardından sarı-lacivertiller'in hem ikinci transferi hem de ikinci golcüsü olacak.

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