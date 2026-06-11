Fenerbahçe'den transferde Serhou Guirassy pazarlığı!
Fenerbahçe'de başkanlık görevine bir kez daha gelen Aziz Yıldırım'ın ısrarla transferini istediği Serhou Guirassy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertliler, Gineli golcü için sıkı bir pazarlığa girmiş durumdalar. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Aziz Yıldırım etkili isimleri kadroya katarak camianın uzun yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluk hasretinin gelecek sezon son bulmasını istiyor.
Yıldırım bu anlamda golcü transferine büyük önem verirken Fenerbahçe'deki gündemdeki isimlerden birisi de Serhou Guirassy.
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın prensip anlaşmasına vardığı Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli yönetimin görüşmelerini sürdürdüğü Alman ekibinin Guirassy için 35 milyon euro bonservisin dışında 5 milyon euro da bonus talep ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin ise transferi bonus olmadan 30-35 milyon euro arasında bir rakama bitirmek istediği belirtiliyor.
Taraflar arasındaki 5 milyon euroluk bonus farkının yapılacak görüşmelerin ardından kapanması ve 30 yaşındaki golcünün ilerleyen günlerde imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Yıldız futbolcu, Mallarco'dan kadroya katılan Vedat Muriç'in ardından sarı-lacivertiller'in hem ikinci transferi hem de ikinci golcüsü olacak.
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