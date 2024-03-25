Vincenzo Montella: Arda Güler, Can Uzun ve Kenan Yıldız...

A Milli Takım, yarın hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya'da Ernst-Happel Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Bazı değişiklikler tabii ki olacak. Önemli test maçları oynuyoruz. 4 galibiyetle geliyor Avusturya, oturmuş bir kadroları ve belirli bir oyun kurguları var.

Düzgün bir şekilde uyursam ve dinlenirsem, sanırım Arda yarın ilk 11 başlayacak.

Bu sene Avusturya Futbol Federasyonu'nun 120. yılı, iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının da 100. yılı, iki ülke arasındaki iş anlaşmasının da 60. yılı. Bu tesadüflere dikkat çekmek istedim. Öte yandan Avusturya'da yaşayan 300 bin Türk vatandaşına da kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum.

Macaristan maçına nazaran farklı bir kadro olacak. Farklı futbolcuları başlatmak istiyorum ve cesaretli bir takım görmek istiyorum. Son 20 metrede daha isabetli olan tarafın bizim olmamızı dilerim.

"ARDA, CAN VE KENAN..."

Avrupa Şampiyonası'nda en genç milli takımlardan biri biz olacağız. Hoca olarak oyuncularımın deneyim kazanmasını istiyorum. Hem bizimle vakit geçirmelerini hem de dakika almalarını istiyorum. Kendi kulüplerinde de zaman bulmalılar ki deneyim kazanabilsinler. Eğer dengelerini kaybetmezlerse geleceği çok sağlam olan üç futbolcudan bahsediyoruz; Arda, Kenan ve Can. Sadece şu an değil, gelecekte de çok önemli oyuncular olacaklar

MERİH DEMİRAL: FORMDA OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM

Macaristan maçında skor olarak yenildik ama oyun olarak iyiydik. Her şey yolunda, hocamız da bizimle yakından ilgileniyor. İnşallah yarın kazanarak bitiririz kampı.

Sakatlık dönemimde milli takımdan uzak kaldım. Her oyuncu oynamak ister tabii ki. Şu anda sakatlığımı atlattım ve oynamaya da başladım, o yüzden çok mutluyum.

Şu an gayet formda olduğumu düşünüyorum. Sakatlık yaşadığım dönem benim için çok zordu ama son 1 ayda tüm maçlarda oynadım. Şu anda daha tecrübeliyim, çok profesyonel yaşamaya çalışıyorum ve dikkat ediyorum. Yeni imajım hakkında da şu an böyle iyi gözüktüğümü düşünüyorum. Umarım siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur.