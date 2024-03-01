2032'de zirveye

TFF, lastik şirketi Prometeon ile 3 yıllık imza attı. Törene TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Prometeon CEO'su Roberto Righi, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölge Üst Yöneticisi Gökçe Şenocak katıldı. Büyükekşi, "2032'de İtalya ile ev sahibiyiz, Prometeon İtalyan firması, hocamız da İtalyan. Prometeon ile yol arkadaşlığı yaparak emin adımlarla önce EURO 2024'te final turlarını, sonra da 2032'de şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi.

EURO 2024'E İMZA ATACAĞIZ

Montella da "Dost iki ülke sadece kültürel olarak yakınlıkla kalmıyoruz aynı zamanda iş hayatına hep daha fazla yakınlaşıyoruz. EURO 2032'yi birlikte organize edecek olmak da önemli bir hedef. Bu hedefe ulaşmış olmak beni mutlu ediyor. Aynı zamanda otobüslerimizin lastiklerinin de emniyette olacağı kesin. Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atmayı ümit ediyoruz. Lider olarak grubu bitirdik ama bu geçmiş, geleceğe bakmalıyız. Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz" diye umut dağıttı.