TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 sözleri!

Türkiye Futbol Federasyonu sponsorluk anlaşmasının imza töreni gerçekleşti. Törende Başkan Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. İşte Büyükekşi'nin sözleri....

İŞTE BÜYÜKEKŞİ'NİN SÖZLERİ:

EURO24'te Final turlarını, ev sahibi olduğumuz EURO32'de ise Avrupa Şampiyonluğunu hedefliyoruz.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ BİLET"

Almanya'da 4,5 milyon Türk vatandaşı var. En büyük sıkıntımız, onların bilet bulamaması. Biletler kura ile satılıyor. İnşallah statları Türk seyircilerle dolduracağız. Belki daha fazlası stat dışında olacak. Gruptan çıktıktan sonra hedef çeyrek final, yarı final... Başarı için el ele verdik, çalışıyoruz. İnşallah sonucunu alacağız.