A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan flaş Arda Güler sözleri!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

MONTELLA: DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ

"Türkiye ve İtalya dost iki ülke. EURO24'e ulaşmak olmak beni çok mutlu ediyor. Avrupa'da başarılara imza atmak istiyoruz. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak. Bunun için sıkı çalışmalıyız. En üst seviyede olmalıyız. Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz. Almanya'daki Türk vatandaşlarını da mutlu etmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz. Şimdi hedeflerimize en yakından başlamayı planlıyoruz."

"ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ"

Avrupa'da önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Evet grubu lider bitirdik ama bunlar artık geçmişte kaldı. Önümüze bakmalıyız. Hazırlıklı olup, en üst düzeyde olmalıyız. Profesyonelce ve istikrarlı bir şekilde yürümeyi sürdüreceğiz.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI...

Arda Güler'i ziyaret ettik. Evet, çok az oynuyor. Umarım bundan sonra daha fazla oynar. Çok yetenekli bir futbolcu. Onu çok yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve maç oynayan isimleri çağıracağız.