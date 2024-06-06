Yalı Çapkını 73. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 73. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 73. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 73. BÖLÜM ÖZETİ

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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