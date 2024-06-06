Haberler Haberler MASTERCHEF YENİ SEZON 2024 | Masterchef yeni bölümler ne zaman başlayacak?

MASTERCHEF YENİ SEZON 2024 | Masterchef yeni bölümler ne zaman başlayacak?

TV 8'in sevilen yarışma programı Masterchef'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Her sezon yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda bu yıl yeni yarışmacılar belirlenecek. En iyi olmak için yarışan yarışmacılar Masterchef önlüğü için yarışacak. Peki, Masterchef yeni bölümler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 23:08 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 23:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF YENİ SEZON 2024 | Masterchef yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Masterchef yeni sezon bekleyişi sürüyor. Survivor'da finalin yaklaşmasının ardından Masterchef 2024'ün ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Masterchef yeni bölümler ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak edilirken Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin sunumuyla ekrana gele Masterchef yeni sezonu ile ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyenler tarafından beğeniyle takip edilen MasterChef yeni sezon tanıtım fragmanı ekranlara geldi. TV8'de yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgi gören MasterChef yeni sezonu, ilk bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Survivor All Star'da büyük finalin ardından başlayacak olan MasterChef Türkiye'de bu sezon birbirinden farklı yarışmacılar önlük için savaşacak.

Geçtiğimiz yıl 14 Haziran tarihinde yeni sezona başlayan MasterChef Türkiye'nin bu yıl da haziranın ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a cevap!
DİĞER
Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Burcu Kara: Son bir yılda çok büyümeye başlamıştı…
F-16 satış anlaşması tamam! ABD Dışişleri: Türkiye F-16 satış mektubunu imzaladı
G.Saray'dan flaş Dubois kararı!
F.Bahçe Beko final serisinde öne geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cuma Hutbesi DİYANET 7 HAZİRAN 2024
EN YENİ CUMA MESAJLARI 2024 🌹
💥Süper Loto çekildi! (6 Haziran)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
6 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batshuayi'nin menajerinden flaş G.Saray hamlesi Batshuayi'nin menajerinden flaş G.Saray hamlesi 22:32
G.Saray'dan flaş Dubois kararı! G.Saray'dan flaş Dubois kararı! 22:32
Beşiktaş'tan Hummels bombası! Beşiktaş'tan Hummels bombası! 21:36
F.Bahçe Beko final serisinde öne geçti! F.Bahçe Beko final serisinde öne geçti! 20:19
İngiltere'nin EURO 2024 kadrosu belli oldu İngiltere'nin EURO 2024 kadrosu belli oldu 19:50
Joao Felix F.Bahçe'ye! Transfer böyle bitecek Joao Felix F.Bahçe'ye! Transfer böyle bitecek 19:48
Daha Eski
Beşiktaş'tan van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! Beşiktaş'tan van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! 19:29
Buruk resmen açıkladı! Takımdan ayrılacaklar mı? Buruk resmen açıkladı! Takımdan ayrılacaklar mı? 19:08
Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık! Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık! 19:00
İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Zaniolo... İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Zaniolo... 18:43
İşte Kartal'ın yeni takımı! İlk transferi F.Bahçe'den İşte Kartal'ın yeni takımı! İlk transferi F.Bahçe'den 18:37
F.Bahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi! F.Bahçe'ye Talisca ve Mane müjdesi! 18:21