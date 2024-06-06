MASTERCHEF YENİ SEZON 2024 | Masterchef yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Masterchef yeni sezon bekleyişi sürüyor. Survivor'da finalin yaklaşmasının ardından Masterchef 2024'ün ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Masterchef yeni bölümler ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak edilirken Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin sunumuyla ekrana gele Masterchef yeni sezonu ile ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyenler tarafından beğeniyle takip edilen MasterChef yeni sezon tanıtım fragmanı ekranlara geldi. TV8'de yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgi gören MasterChef yeni sezonu, ilk bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Survivor All Star'da büyük finalin ardından başlayacak olan MasterChef Türkiye'de bu sezon birbirinden farklı yarışmacılar önlük için savaşacak.

Geçtiğimiz yıl 14 Haziran tarihinde yeni sezona başlayan MasterChef Türkiye'nin bu yıl da haziranın ikinci haftasında başlaması bekleniyor.