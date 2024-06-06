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Kara Ağaç Destanı 15. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı'nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 15. bölüm izle aramaları hız kazanırken 15. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 23:11 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 23:30
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Kara Ağaç Destanı 15. bölüm İZLE | TRT 1 Kara Ağaç Destanı son bolüm izle

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 15. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 15. bölüm linki haberimizde...

KARA AĞAÇ DESTANI 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ile Sultan, Celal Ağa'yı Merdo'nun elinden yaralı halde kurtarır. Ölümle yüzleşmek baba-oğul arasındaki buzları eritir. Ömer, bu süreçte Celal Ağa'nın yanında dururken Celal Ağa da ciddi bir karar alır.

Sultan, dengeleri altüst etmemek adına büyük sırrı Ömer'le paylaşmaktan vazgeçer. Ömer'in Gülnaz'dan ayrılıp Sultan'a kavuşabilmesi için Merdo sorununun çözülmesi gerekmektedir. Ömer, hesaplaşmak için dört bir yanda Merdo'yu arar. Kader; Ömer, Sultan, Merdo ve Gülnaz'ı büyük bir yüzleşmenin eşiğine getirir. Artık herkes için karar vaktidir.

KARA AĞAÇ DESTANI 15. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

  • Emre Kıvılcım

  • Meltem Akçöl

  • Olgun Şimşek

  • Özlem Conker

  • Arman Uslu

  • Merih Öztürk

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