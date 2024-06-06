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YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Haziran Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ulviyye kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Ulviyye Hanım  oldu. Ulviyye Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ulviyye kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 6 Haziran puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 18:44 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 18:50
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Haziran Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ulviyye kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Ulviyye Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 6 Haziran 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ULVİYYE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Haziran yarışmacısı Ulviyye Hanım oldu. Umut Can Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Umut Can: 3

Yaşariye: 2

Meryem: 3

Alican: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ UMUT CAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Haziran yarışmacısı Umut Can Bey oldu. Umut Can Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yaşariye: 4

Alican: 5

Meryem: 5

Ulviye: 6

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