Haberler Magazin Survivor ne zaman bitecek? | Survivor All Star 2024 finali ne zaman, nerede yapılacak?

Survivor ne zaman bitecek? | Survivor All Star 2024 finali ne zaman, nerede yapılacak?

TV8'de yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor'da sona gelindi. Finale kalan isimlerin belli olmasının ardından final tarihi, finalin yapılacağı yer, yayınlanacağı kanal ve saat gibi detaylar da netleşecek. Peki, Survivor finali ne zaman? Saat kaçta? Nerede yapılacak?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 00:50 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 01:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor ne zaman bitecek? | Survivor All Star 2024 finali ne zaman, nerede yapılacak?

SURVIVOR FİNALİ 2024 | Survivor 2024'te kazanan isim belli olacak. TV8'de yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor'da finalistler merak ediliyor. Final öncesinde yarışmanın sevenleri arama motorlarında detayları araştırıyor. Özellikle, Survivor final ne zaman? Survivor finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor finali nerede yapılacak? gibi sorgular araştırılıyor. Peki, Survivor finali ne zaman? Saat kaçta? Nerede yapılacak?

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor 2024 finali henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl Survivor Final mücadelesi 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da düzenlendi. Finaliyle birlikte büyük ödülün de açıklanması bekleniyor.

Bu yıl da haziran ayı ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi tarih duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a cevap!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak harekat! 3 mevkiye 3 transfer birden
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Mourinho etkisi! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı...
F-16 satış anlaşması tamam! ABD Dışişleri: Türkiye F-16 satış mektubunu imzaladı
G.Saray'dan flaş Dubois kararı!
F.Bahçe Beko final serisinde öne geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 Haziran Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ulviyye kaç puan aldı?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI 7 HAZİRAN?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 7 HAZİRAN rakamları
POMEM SINAV SONUÇLARI 2024
Masterchef yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a cevap! Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a cevap! 23:32
Batshuayi'nin menajerinden flaş G.Saray hamlesi Batshuayi'nin menajerinden flaş G.Saray hamlesi 22:32
G.Saray'dan flaş Dubois kararı! G.Saray'dan flaş Dubois kararı! 22:32
Beşiktaş'tan Hummels bombası! Beşiktaş'tan Hummels bombası! 21:36
F.Bahçe Beko final serisinde öne geçti! F.Bahçe Beko final serisinde öne geçti! 20:19
İngiltere'nin EURO 2024 kadrosu belli oldu İngiltere'nin EURO 2024 kadrosu belli oldu 19:50
Daha Eski
Joao Felix F.Bahçe'ye! Transfer böyle bitecek Joao Felix F.Bahçe'ye! Transfer böyle bitecek 19:48
Beşiktaş'tan van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! Beşiktaş'tan van Bronckhorst sonrası bir bomba daha! 19:29
Buruk resmen açıkladı! Takımdan ayrılacaklar mı? Buruk resmen açıkladı! Takımdan ayrılacaklar mı? 19:08
Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık! Erden Timur'un vedası sonrası tam 7 ayrılık! 19:00
İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Zaniolo... İtalya’nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Zaniolo... 18:43
İşte Kartal'ın yeni takımı! İlk transferi F.Bahçe'den İşte Kartal'ın yeni takımı! İlk transferi F.Bahçe'den 18:37