Survivor ne zaman bitecek? | Survivor All Star 2024 finali ne zaman, nerede yapılacak?

SURVIVOR FİNALİ 2024 | Survivor 2024'te kazanan isim belli olacak. TV8'de yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor'da finalistler merak ediliyor. Final öncesinde yarışmanın sevenleri arama motorlarında detayları araştırıyor. Özellikle, Survivor final ne zaman? Survivor finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor finali nerede yapılacak? gibi sorgular araştırılıyor. Peki, Survivor finali ne zaman? Saat kaçta? Nerede yapılacak?

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor 2024 finali henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl Survivor Final mücadelesi 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da düzenlendi. Finaliyle birlikte büyük ödülün de açıklanması bekleniyor.

Bu yıl da haziran ayı ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi tarih duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.