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A Milli Futbol Takımı Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile deplasmanda birer özel maç oynayacak. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 13:22 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 13:23
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A Milli Futbol Takımı Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile deplasmanda birer özel maç oynayacak.

İlk olarak 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da Macaristan ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 26 Mart Salı günü ise Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek. Avusturya - Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te başlayacak, Macaristan - Türkiye müsabakasının başlama saati ise daha sonra duyurulacak.

Teknik direktörlüğünü 2018 yılından itibaren İtalyan teknik adam Marco Rossi'nin üstlendiği Macaristan, EURO 2024 finallerinde Almanya, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda mücadele verecek.

Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya ise EURO 2024 finallerinde Fransa, Hollanda ve play-off A yolundan gelecek üçüncü takımla beraber D Grubu'nda yer alıyor.

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