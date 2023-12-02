Haberler A Milli Futbol Takımı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bu işin altından kalkacağız

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bu işin altından kalkacağız

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminin ardından eşleşmeleri değerlendirdi. Büyükekşi, "Önemli olan takım olabilmek. Hep beraber bu işi başarırsak, çok çalışmayla bu işin altından kalkacağız." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 22:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bu işin altından kalkacağız

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki rakipleri belli oldu.

Ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Portekiz ve Çekya ile eşleşti. Play off C Yolu'nda ise Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ve Lüksemburg'tan biri rakibimiz olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminin ardından eşleşmeleri değerlendirdi.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları:

"YENİ KATILACAK GENÇLER OLABİLİR"

"Portekiz gerçekten çok önemli bir ülke futbolda. Özel maçlar dışında hiç yenemedik onları. Bu dönemde hep ilkleri başardık. 72 yıl sonra Almanya'yı Almanya'da yendik. Bir turnuvaya ilk olarak grup lideri olarak katıldık. İnşallah bir ilki başarırız diye hedefliyoruz. 2008 yılında da Portekiz, Çekya bizim gruptaydı. 2008'i andırıyor. İnşallah 2008 gibi ve hatta daha iyisini başarırız. Avrupa'nın en genç takımıyız. Gençlerimiz güzel bir sezon geçirirler inşallah. Son 2 maçımızda 7 tane eksiğimiz vardı. İnşallah onlar da katılır. Daha çok maçlarda oynarlar. Hocamız onları takip ediyor. Yeni katılacak gençler olabilir belki. Hocamız ve Hamit Altıntop onları da takip ediyor."

"ÜLKEMİZE İLKLERİ YAŞATMAK İSTİYORUZ"

"2008'den beri başarımız yok. İnşallah gruptan çıkarız ve sonra belki yarı final, belki daha fazlası... Bunu başarabilmek için çok çalışmalıyız. İyi oyuncularımız, iyi bir hocamız var. Hep beraber el ele, gönül gönüle verip her türlü çabayı göstereceğiz. Bir diğer avantajımız turnuvanın Almanya'da olması. Berlin'deki hazırlık maçında tribünde 72 bin kişi vardı ve 65 bin Türk vardı. İki maçı Dortmund'da oynayacağız ve Türkler stadyumu dolduracak. Son maç Hamburg'ta. Almanya'da 3 milyon, çevresindeki ülkelerle 5 milyon kişi var. İnşallah taraftarımız da 12. gücümüz olacak. Ülkemizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Ülkemize ilkleri yaşatmak istiyoruz."

"BU İŞİN ALTINDAN KALKACAĞIZ"

"Son rakip Kazakistan veya Yunanistan olabilir. Netice itibarıyla bütün takımlar başarı göstererek EURO 2024'e geldiler. Yapmamız gereken şey, önce kendi performansımız, heyecanımız, motivasyonumuz. Önce önemli olan takım olabilmek. Hep beraber bu işi başarırsak, çok çalışmayla bu işin altından kalkacağız."

DİĞER
SON DAKİKA: EURO 2024 kura çekimi ile Türkiye’nin rakipleri belli oldu! İşte A Milli Takım’ın rakipleri ve tüm eşleşmeler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı?
EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella'dan eşleşme yorumu
Bakan Bak EURO 2024 kura çekimini değerlendirdi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (2 Aralık)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (2 Aralık Cumartesi)
SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan sol bek için transfer açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek için transfer açıklaması! 23:20
Erman Toroğlu'ndan VAR eleştirisi! Erman Toroğlu'ndan VAR eleştirisi! 23:15
Okan Buruk'tan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması! 22:56
Real Marid evinde kazandı! Real Marid evinde kazandı! 22:46
Bakan Bak EURO 2024 kura çekimini değerlendirdi! Bakan Bak EURO 2024 kura çekimini değerlendirdi! 21:32
Büyükekşi: Bu işin altından kalkacağız Büyükekşi: Bu işin altından kalkacağız 22:03
Daha Eski
Montella'dan eşleşme yorumu Montella'dan eşleşme yorumu 22:06
Gisdol: Kazandığımız için mutluyuz Gisdol: Kazandığımız için mutluyuz 22:07
Kluivert: Üzücü bir sonuç oldu Kluivert: Üzücü bir sonuç oldu 22:11
Ivo Viera: Saha içerisinde iyi şeyler yaptık Ivo Viera: Saha içerisinde iyi şeyler yaptık 22:16
Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? 22:34
Potada derbide kazanan Beşiktaş Emlakjet! Potada derbide kazanan Beşiktaş Emlakjet! 22:45